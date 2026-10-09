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Penales de San Luis rebasan su capacidad

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Penales de San Luis rebasan su capacidad
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      Luego que el sistema penitenciario de San Luis Potosí resultó reprobado por la CNDH, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, reconoció que existe sobrepoblación de personas privadas de la libertad (PPL), impulsada en grande medida por la aprehensión de presuntos 

      narcomenudistas.

         Ante dicho problema en las cárceles potosinas, el mandatario estatal reconoció que la solución es la construcción de un sexto penal, cuya propuesta ya había sido revelada hace unos meses por Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

         "Lo que se llama de reprobar, no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas. Todo mundo lo sabe: estamos en sobrepoblación; en todos los penales tenemos sobrepoblación", admitió el mandatario. 

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         Gallardo Cardona adujo que la edificación es necesaria, aun cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) envía cada tres o cuatro meses alrededor de 20 internos a penales federales.

         Expuso que los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) se encuentra al 120 por ciento por encima del límite recomendado, motivo por el cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) definió dicha evaluación.

         "Ese 120 por ciento se compone casi el 80 por ciento de narcomenudistas. Gente que estaba en las calles vendiendo sustancias prohibidas (...) ante no se detenía, esas personas salían en 72 horas", expresó el gobernador.

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