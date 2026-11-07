Penalizarán fiscalmente urgencias carreteras

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Atender urgencias en carreteras también será penalizado en forma fiscal, porque las autoridades exigirán requisitos de documentación de arrastre de vehículos, cuando la acción prioritaria de quienes retiran las unidades involucradas en un accidente, hacen incluso una labor de emergencia que lleva a recuperar la fluidez en los tramos de circulación vehicular, advirtió Oscar Ortega, organizador del encuentro TransPotosí.

Explicó que la miscelánea fiscal 2027 vino y compleja en muchos aspectos, pero hay un énfasis preocupante en el aspecto de que una instancia operativa del Gobierno Federal, fue facultada para ejercer funciones fiscales.

Comentó que el mayor problema se concentra en los hechos de tránsito en carretera, porque cada uno debe quedar formalmente registrado para la asignación de datos que endosan a los operadores de grúas la responsabilidad de reportarlo.

Añadió que el objetivo para el que la SICT fue facultada, es La regulación de un espectro mayor de impuestos o en su caso cargos por actividad empresarial, para un servicio que únicamente es de asistencia a quienes sufren algún contratiempo o incidente en tramos federales de carretera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Muchas veces lo que va a suceder Es que para los clientes también será más costoso, porque finalmente los clientes serán quienes paguen el IVA".

Comparó esa condición con lo que ocurre en Estados Unidos para el caso específico del establecimiento de aranceles, una decisión que cree que perjudicará a la industria mexicana, pero en realidad provoca la caída en el consumo en Estados Unidos y por lo tanto, un mayor riesgo para la economía de aquel país.