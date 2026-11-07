logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Penalizarán fiscalmente urgencias carreteras

Por Martín Rodríguez

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Atender urgencias en carreteras también será penalizado en forma fiscal, porque las autoridades exigirán requisitos de documentación de arrastre de vehículos, cuando la acción prioritaria de quienes retiran las unidades involucradas en un accidente, hacen incluso una labor de emergencia que lleva a recuperar la fluidez en los tramos de circulación vehicular, advirtió Oscar Ortega, organizador del encuentro TransPotosí.

      Explicó que la miscelánea fiscal 2027 vino y compleja en muchos aspectos, pero hay un énfasis preocupante en el aspecto de que una instancia operativa del Gobierno Federal, fue facultada para ejercer funciones fiscales.

      Comentó que el mayor problema se concentra en los hechos de tránsito en carretera, porque cada uno debe quedar formalmente registrado para la asignación de datos que endosan a los operadores de grúas la responsabilidad de reportarlo.

      Añadió que el objetivo para el que la SICT fue facultada, es La regulación de un espectro mayor de impuestos o en su caso cargos por actividad empresarial, para un servicio que únicamente es de asistencia a quienes sufren algún contratiempo o incidente en tramos federales de carretera. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Muchas veces lo que va a suceder Es que para los clientes también será más costoso, porque finalmente los clientes serán quienes paguen el IVA".

      Comparó esa condición con lo que ocurre en Estados Unidos para el caso específico del establecimiento de aranceles, una decisión que cree que perjudicará a la industria mexicana, pero en realidad provoca la caída en el consumo en Estados Unidos y por lo tanto, un mayor riesgo para la economía de aquel país.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Llegan córneas de Zacatecas para trasplante en SLP
        Llegan córneas de Zacatecas para trasplante en SLP

        Llegan córneas de Zacatecas para trasplante en SLP

        SLP

        Pulso Online

        El CETRA también acompañó el traslado de un hígado a un hospital privado de la capital potosina.

        Publica Ceepac datos sobre adquisiciones de material electoral
        Publica Ceepac datos sobre adquisiciones de material electoral

        Publica Ceepac datos sobre adquisiciones de material electoral

        SLP

        Pulso Online

        El organismo local aseguró que ha cumplido con la Ley, además de colaborar con la Auditoría Superior de la Federación

        Presume CCLE que resuelve 90% de los casos
        Presume CCLE que resuelve 90% de los casos

        Presume CCLE que resuelve 90% de los casos

        SLP

        Rubén Pacheco

        La directora general atribuye el alto porcentaje a la voluntad de trabajadores y empleadores

        Aprueban reglas contra simulaciones de género en candidaturas
        Aprueban reglas contra simulaciones de género en candidaturas

        Aprueban reglas contra simulaciones de género en candidaturas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Los criterios no implican cuestionar la identidad de las personas ni someterlas a pruebas, señaló Ramírez García