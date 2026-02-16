Permiso de edificio en Lomas, para 9 niveles; alcalde asegura que serán seis

Las versiones del Ayuntamiento y de vecinos de Lomas tercera y cuarta sección chocan en torno al número de niveles autorizados para el desarrollo de vivienda vertical que se construye en la zona.

Mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el proyecto contempla seis pisos y que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Plan de Desarrollo Urbano, habitantes del sector difundieron una fotografía del aviso oficial colocado a las afueras de la obra en la que se indica que la construcción es de nueve niveles.

En entrevista, el edil sostuvo que existe "cierta confusión" y afirmó que personal de Desarrollo Urbano ya sostuvo reuniones con los colonos para aclarar dudas. Reiteró que el desarrollo está en el "límite correcto" tanto de altura como de densidad permitido para esa zona y que no se trata de una torre de mayor escala.

Sin embargo, la imagen compartida por los vecinos muestra el documento de "Obra Autorizada" colocado en el sitio, donde se alcanza a leer que el proyecto corresponde a departamentos y locales comerciales y especifica "nueve niveles", lo que ha incrementado la inconformidad vecinal.

Galindo Ceballos también señaló que el proyecto cuenta con factibilidades de agua y drenaje ya revisadas, y reconoció que el impacto vial es uno de los temas que más inquieta a los habitantes. Aun así, se comprometió a reunirse personalmente con ellos para revisar sus preocupaciones.

El alcalde advirtió que, en caso de que el desarrollador exceda los límites permitidos por la normativa, el Ayuntamiento no permitirá que continúe la obra. No obstante, la discrepancia entre lo declarado por la autoridad municipal y lo que aparece en el aviso oficial mantiene la tensión en la zona.