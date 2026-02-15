Persiste uso de factureras en alcaldías

La contratación de proveedores que no cuentan con instalaciones reales —e incluso con domicilios en edificios vacíos— ha sido detectada en municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, al advertir posibles esquemas de simulación en el uso de recursos públicos.

Acciones de la autoridad

El auditor superior señaló que, al verificar direcciones de empresas contratadas fuera del estado, personal del organismo acudió a ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se encontraron inmuebles sin actividad empresarial o sin condiciones para prestar los servicios facturados, lo que pone en duda la legalidad de dichas operaciones.

El funcionario explicó que "estas prácticas se relacionan principalmente con la contratación de proveedores foráneos, lo que dificulta la comprobación del gasto" y deja a los ayuntamientos con observaciones relevantes que podrían derivar en responsabilidades administrativas o sanciones si no logran justificar plenamente los pagos realizados.

¿Cómo ocurrió la detección y qué implicaciones tiene?

Aunque reconoció que aún existe rezago y persisten conductas irregulares, el funcionario indicó que en un balance general las observaciones han disminuido, debido a un mayor acompañamiento técnico del IFSE hacia los entes auditados y a mecanismos de atención directa para resolver dudas durante los procesos anuales de fiscalización.

Lecourtois López puntualizó que el organismo busca diferenciar entre fallas por desconocimiento —especialmente en administraciones con funcionarios nuevos— y actos deliberados para desviar o simular recursos, advirtiendo que cuando se detecta intención de incumplir la normativa se aplicarán las medidas legales correspondientes.