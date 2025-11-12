Persisten bajas temperaturas en SLP por efectos del frente frío 13

El frente frío número 13 continúa afectando a San Luis Potosí varios días después de su ingreso, dejando mañanas heladas y temperaturas mínimas cercanas a 1 grado en la zona Centro y 2 grados en el Altiplano.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las temperaturas máximas se mantienen en alrededor de 24 grados en la zona Centro y 27 en la Huasteca, mientras persiste la probabilidad de heladas en comunidades de altura.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para abrigarse en capas, revisar el funcionamiento de calentadores y estufas, y proteger tuberías y medidores de agua para evitar daños.

Pidieron además prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, mantenerse hidratados y evitar cambios bruscos de temperatura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí