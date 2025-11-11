logo pulso
Estado

Destacan alumnos del TecNM en evento

Logran primeros lugares en el ENECB-CEA 2025

Por Jesús Vázquez

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Destacan alumnos del TecNM en evento

Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala, logró un desempeño histórico al posicionarse como uno de los mejores Institutos participantes en la Etapa 2 del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Económico-Administrativas (ENECB-CEA 2025), consolidándose como una de las instituciones más destacadas del país dentro del sistema del TecNM.

La institución se ubicó dentro del top 10 nacional, superando ampliamente el promedio general de 109.3 puntos, lo que refleja el compromiso académico y el alto nivel formativo de su comunidad estudiantil y docente.

En la categoría de Ciencias Básicas participaron los estudiantes América Michel Vázquez Serrato (Ingeniería Civil), Paulina Lara Reyes (Ingeniería Industrial), Mariana Molina Villanueva (Ingeniería en Sistemas Computacionales), Lucero Joselin Martínez Torres (Ingeniería Civil) y obtuvieron resultados sobresalientes, logrando su pase a la Etapa 3 Nacional que se celebrará en el TecNM Campus San Juan del Río, Querétaro, posicionándose en el lugar 9 de 228 Institutos del país.

Este grupo demostró una sólida preparación en áreas como matemáticas, física y química, evidenciando el nivel competitivo del Tecnológico de Matehuala frente a instituciones de gran trayectoria.

En Ciencias Económico-Administrativas: liderazgo y excelencia sobresalieron los alumnos Evisaí Benito Vázquez Tristán, Brayan Elizer Lucio Márquez y Metzly Daniela Hernández Vázquez de Ingeniería en Gestión Empresarial, junto con Sofía Guadalupe Sosa Álvarez y Josefa Guadalupe Rodríguez Briones de Contador Público, destacaron en la Etapa 2 del ENECB Económico-Administrativo, obteniendo también su clasificación a la Etapa 3 Nacional, posicionándose en el lugar 10 de 217 Institutos alrededor del país. Su desempeño reafirma la fortaleza del área en temas de administración, contabilidad, liderazgo y economía aplicada.

