Pide la Canaco comprar sólo en negocios serios

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Fernando Díaz de León Hernández llamó a los potosinos a identificar plenamente quiénes son los participantes en el Buen Fin, puesto que se debe tratar de comercios formales en los que no se vaya a incurrir en una estafa, pero al mismo tiempo recordó que una compra formal es el pasaporte previo registro ante el SAT, para participar en la rifa de dinero que pone a disposición la Secretaría de Hacienda.

El dirigente empresarial recordó que el requisito principal para concursar y en su caso ganar, consiste en bancarizar todos los pagos, puesto que el fin principal del Servicio de Administración Tributaria es que los participantes sean negocios formales.

La operación de compra deberá incluir comprobante de pago y la garantía del producto adquirido, como requisitos básicos para participar en el sorteo, adicionales al hecho de que el contribuyente que pudiera entrar en la rifa de los recursos, no debe tener pendientes fiscales.

Recomendó a los comercios que participen en el Buen Fin y que por lo tanto sean plataforma para incluir a los contribuyentes en la rifa de los recursos públicos, que acrediten su registro ante el SAT, y que los consumidores se fijen qué productos adquieren.

Recordó que de manera adicional, habrá vigilancia directa de la Procuraduría Federal del Consumidor para la adquisición de productos que sí ofrezcan garantía, con el fin de hacer válida cualquier reclamación.

Dijo que también es indispensable que los contribuyentes comparen precios, de manera que sean descuentos y promociones atractivas y que no ocurra lo que suele darse con los negocios informales, en el sentido de que suben los precios y aparentan un descuento para decir que participan en el Buen Fin.