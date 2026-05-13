Persisten en el INPI "simulaciones jurídicas y administrativas"

El Observatorio Indígena Mesoamericano acusó que en la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí, persiste una "simulación jurídica y administrativa", pese al anuncio reciente de un espacio provisional para la atención de usuarios.

Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante de la organización señaló que la crisis institucional del INPI no ha sido resuelta y advirtió que la llamada "oficina provisional" carece de validez suficiente para atender de manera formal a las comunidades indígenas de la entidad.