Binance Pay alista expansión de pagos con criptomonedas vía QR

El pago de criptomonedas, mediante el uso de códigos QR, es una iniciativa de Binance Pay que promete conectar los activos digitales con la infraestructura de pago que sustenta el comercio cotidiano, comenzando por mercados clave ubicados en Asia Pacífico y América Latina.

De ahí que, la presentación de la hoja de ruta para expandir la red de pagos QR en el mundo real a más de 10 países antes del tercer trimestre de 2026, es producto de un hito significativo para Binance Pay, brazo de pagos del mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.

Tras lograr 40 millones de dólares en transacciones QR procesadas en tan solo un año, a nivel global, desde su lanzamiento en mayo del año pasado, Binance Pay reconoce su tracción con los usuarios.

Los resultados obtenidos, entre marzo y abril de 2026 con un aumento de volumen mensual de transacciones hasta un 76 por ciento en América Latina —tendencia que sigue el mismo patrón observado desde meses anteriores—, reflejan el enorme potencial y acelerado ritmo de adopción en los mercados latinoamericanos.

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La propuesta de Binance Pay para expandirse a más de 10 países reafirma su compromiso por cambiar la percepción de las criptomonedas al conectar los activos digitales con la infraestructura de pago que la gente ya utiliza cada día.

Sobre ello, Thomas Gregory, vicepresidente de Pagos y Moneda Fiduciaria en Binance señaló que "en lugar de pedirle a comercios y usuarios que adopten un sistema completamente nuevo, nuestro enfoque consiste en hacer que las criptomonedas sean utilizables dentro de los entornos de pago locales ya existentes", permitiendo integrar su uso a la vida cotidiana.

El servicio de Binance Pay, actualmente disponible en seis países, permite a los usuarios escanear los códigos QR locales existentes y pagar directamente con criptomonedas sin comisiones de transacción y en tiempo real, además de prescindir del hardware para los comercios y de los procesos adicionales de incorporación.

Esta dinámica ha impulsado que su uso no se limite sólo a transacciones esporádicas o de alto valor, sino también en la realización de compras cotidianas. Datos de Binance Pay indican que, la transacción media de turistas es inferior a 10 dólares y generalmente su uso se aplica en pequeñas compras a minoristas, comida callejera y transporte.

Además, el modelo de pagos QR de Binance Pay está diseñado para integrarse con los estándares nacionales de pago QR existentes, en lugar de depender de la construcción de una red de aceptación de comercios independiente, un enfoque destinado a acceder a la infraestructura de pago consolidada que consumidores y comercios ya utilizan a gran escala.

Binance Pay prevé un mercado potencial considerable, con proyecciones de hasta 8 billones de dólares en el volumen global de pagos móviles mediante QR para 2029. Por ello, la expansión a más mercados es una prioridad para el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading diario.

Y el objetivo de esta fase es claro: hacer que las criptomonedas sean más accesibles y utilizables en la vida cotidiana, conectando con las experiencias de pago que la gente ya conoce y usa.