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Ciencia y Tecnología

WhatsApp lanza chat incógnito con Meta AI

La nueva función permitirá conversaciones privadas y temporales con inteligencia artificial, sin almacenamiento de mensajes

Por El Universal

Mayo 13, 2026 09:00 a.m.
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WhatsApp lanza chat incógnito con Meta AI

¡Ya es posible chatear con la inteligencia artificial de manera privada desde WhatsApp! La plataforma de mensajería ha lanzado chat incógnito con Meta AI, "una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con la IA".

Con esta función, WhatsApp le da la posibilidad a los usuarios de chatear con su IA de forma privada, en este sentido, promete que nadie puede leer la conversación, ni siquiera la propia plataforma. Esto es posible gracias a su tecnología de tratamiento privado y cifrado avanzado.

La empresa explicó que esta modalidad busca responder al creciente uso de asistentes de IA para consultas delicadas, incluidas preguntas relacionadas con información financiera, médica, personal o laboral.

De acuerdo con Meta, el chat incógnito permitirá crear conversaciones temporales que sólo podrán ser vistas por el usuario. La compañía afirmó que los mensajes se procesarán en un entorno seguro al que "ni siquiera Meta puede acceder".

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Además, las conversaciones no se almacenarán y los mensajes desaparecerán de forma predeterminada, con el objetivo de ofrecer mayor privacidad y libertad al momento de interactuar con la IA. "Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros", aseguró la empresa en el anuncio.

Meta recordó que hace una década incorporó el cifrado de extremo a extremo en sus plataformas y señaló que ahora busca extender esa protección a las interacciones con inteligencia artificial con el fin de que los usuarios sientan mayor seguridad al hacer preguntas a la IA.

La compañía indicó que desde el inicio de sus pruebas para integrar IA en WhatsApp se enfocó en desarrollar herramientas privadas "a escala global". En este sentido, Meta adelantó que en los próximos meses también presentará "chat paralelo protegido por el tratamiento privado", una función que permitirá obtener ayuda de Meta AI dentro de conversaciones existentes sin interrumpir el chat principal.

Según la empresa, esta herramienta ofrecerá contexto de lo que se está discutiendo en la conversación, pero mantendrá protegida la privacidad de los usuarios.

El chat incógnito con Meta AI comenzará a implementarse "en los próximos meses" tanto en WhatsApp como en la aplicación independiente de Meta AI, por lo que si por el momento no te aparece debes mantener un poco de paciencia.

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