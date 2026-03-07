Pese a rehabilitación de pozo, están sin agua en Polvorín y Azaleas

A menos de un mes de que el organismo operador Interapas rehabilitó el pozo Polvorín, habitantes de las colonias Polvorín y Azaleas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron que nuevamente carecen de suministro de agua potable a través de la red, por lo que se han visto obligados a contratar pipas particulares para poder cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo con los vecinos, el servicio comenzó a presentar nuevamente fallas durante los últimos días, situación que los ha llevado a pagar entre doscientos y quinientos pesos por el llenado de tinacos o cisternas mediante pipas privadas, lo que representa un gasto adicional para las familias de la zona.

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero el Interapas informó que el pozo Polvorín había quedado nuevamente en funcionamiento tras concluir los trabajos técnicos necesarios para su reactivación. En ese momento, el organismo detalló que durante la revisión del sistema se detectaron diversas necesidades en el equipo, por lo que se procedió a sustituir el sistema electromecánico del pozo, con el objetivo de restablecer su operación y garantizar el suministro de agua en condiciones de normalidad para las colonias que dependen de esta fuente de abastecimiento.

Sin embargo, habitantes de la colonia Azaleas señalaron que durante los primeros días del mes de marzo el suministro volvió a interrumpirse y el agua dejó de llegar a las viviendas a través de la red. Ante esta situación, los vecinos indicaron que hasta el momento el organismo operador no ha emitido un comunicado oficial para explicar las causas de la falta del servicio ni para informar si existe alguna falla en el pozo o en la infraestructura de distribución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los colonos señalaron que la presencia de pipas particulares en la zona confirma que el abasto por red continúa sin restablecerse, por lo que muchas familias han tenido que recurrir a estos servicios para contar con agua en sus hogares. No obstante, indicaron que esta alternativa representa una situación extraordinaria que afecta la economía familiar, especialmente para quienes requieren abastecerse con mayor frecuencia.

Asimismo, denunciaron que hasta ahora no se han presentado pipas de apoyo por parte del Interapas ni del ayuntamiento para atender la falta de agua, por lo que consideran que la problemática persiste sin una respuesta clara de las autoridades responsables del servicio.

LEA TAMBIÉN Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación El pozo Polvorín, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, volvió a entrar en funcionamiento tras concluir trabajos técnicos para su rehabilitación durante la tarde del pasado domingo, ...

Ante este escenario, los habitantes de ambas colonias hicieron un llamado a las autoridades del organismo operador para que informen sobre la situación del pozo Polvorín y se implementen medidas que permitan restablecer el suministro de manera regular, ya que aseguran que, pese a los trabajos realizados recientemente, el problema de abasto continúa afectando a la zona.