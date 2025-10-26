Pide Cegaip para un edificio propio

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) presentó ante el Congreso del Estado su propuesta de presupuesto para 2026, en la que incluye un total de 92 millones 918 mil 193 pesos.

De esta cifra, 48 millones 23 mil 188 pesos estarían destinados a la construcción de un nuevo edificio, mientras que un millón 999 mil 815 pesos se contemplan para el traslado a la nueva sede.

Además, el organismo solicita 13 millones 543 mil 106 pesos para la liquidación de su personal, en un contexto donde tres iniciativas legislativas buscan su desaparición. De aprobarse estas iniciativas, las funciones y competencias de la Cegaip serían reasignadas a otras dependencias, lo que pondría fin a su operación como órgano autónomo.

José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la Cegaip, defendió la solicitud de recursos, argumentando que la construcción de un edificio propio es una necesidad histórica. Según explicó, el nuevo inmueble también estaría disponible para el órgano que sustituya a la Cegaip, asegurando que las funciones de transparencia y acceso a la información puedan continuar en condiciones adecuadas. “La propuesta del nuevo edificio es diversa, es muy ostentoso el monto, aproximadamente eran 80 millones de pesos los que se requerían para la construcción de un nuevo edificio. Y lo hemos platicado y estamos a la espera de ello”, señaló Navarro Alviso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ente opera actualmente en un edificio rentado, ya que en años anteriores tanto el Congreso como el Ejecutivo estatal rechazaron asignar recursos para la construcción de una sede propia.

La Cegaip fue creada con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública en el estado y supervisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Su eventual desaparición ha generado debate sobre la manera en que se transferirán sus funciones y sobre cómo se asegurará la continuidad de la rendición de cuentas en San Luis Potosí. La decisión final sobre su futuro y la asignación presupuestal se definirá en el Congreso del Estado.