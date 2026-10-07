Piden mayor supervisión para la ruta 42 en SGS
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Habitantes de San José del Barro y otros fraccionamientos del noroeste de Soledad, pidieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado, una supervisión más estricta sobre la operación de las líneas urbanas que conectan esta zona con la cabecera municipal y con la capital potosina.
De acuerdo con información disponible en sitios oficiales, una de esas líneas, la Ruta 42, debe iniciar servicio a las 5:30 de la mañana, concluir a las 10:00 de la noche y mantener una frecuencia de paso de 15 minutos. Sin embargo, los vecinos aseguran que estos parámetros no se cumplen en la práctica, especialmente tras las lluvias recientes. Los choferes han recortado horarios, disminuido el número de unidades y, en fines de semana, dejan de circular desde temprano.
La falta de camiones obliga a muchas personas a pagar taxi para regresar a sus hogares, incluso en trayectos cortos. Los habitantes señalan que esta situación es aprovechada por los ruleteros para incrementar tarifas sin control, afectando sobre todo a trabajadores que regresan tarde y a familias que dependen del transporte público para su movilidad cotidiana.
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