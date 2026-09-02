Plantea Red Ambiental un relleno metropolitano

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El director general y presidente del Consejo de Administración de Red Ambiental, Horacio Guerra Marroquín, señaló que existe disposición para que otros municipios de la zona metropolitana de San Luis Potosí puedan acercarse para analizar el uso de la infraestructura de disposición final que opera la empresa en la capital, con la posibilidad de avanzar hacia un relleno sanitario de carácter metropolitano.

Explicó que actualmente el servicio contratado con el Ayuntamiento de San Luis Potosí corresponde a la recolección de residuos sólidos urbanos, principalmente los desechos generados en los hogares. Una parte importante de estos residuos es orgánica, mientras que otros materiales pueden ser reciclados y el resto termina en el sitio de disposición final que opera la empresa en la capital.

Guerra Marroquín destacó que San Luis Potosí capital es de los únicos municipios que actualmente cuentan con infraestructura de relleno sanitario disponible. Ante ello, consideró que otros ayuntamientos podrían incorporarse al esquema, aunque puntualizó que tendría que tratarse de una iniciativa promovida por los propios gobiernos municipales y no por Red Ambiental.

El empresario señaló que el centro de disposición recibe alrededor de mil 200 toneladas de residuos diariamente, de las cuales una parte importante proviene de los servicios que presta directamente la empresa. Aseguró que, en el caso de las industrias a las que atienden, existe trazabilidad de los residuos mediante sistemas como GPS para conocer su traslado y garantizar que lleguen al sitio de disposición final correspondiente.

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Sin embargo, advirtió que todavía existen empresas o prestadores que no utilizan servicios autorizados para disponer sus residuos, principalmente para evitar el costo de la disposición final. Indicó que estos desechos pueden terminar en tiraderos clandestinos ubicados en ríos, cañadas, montes o predios, por lo que insistió en que la participación de más municipios y empresas en esquemas formales permitiría tener un mayor control sobre el destino de los residuos.