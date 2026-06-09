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Será El Carmen la "sede" del Mundial

La alcaldía tomó la decisión antes de recibir comunicado de Finanzas

Por Rolando Morales

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Será El Carmen la "sede" del Mundial
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      La Plaza del Carmen será finalmente la sede para la transmisión gratuita de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la capital potosina, luego de que el Ayuntamiento comenzará desde el fin de semana con la instalación de la pantalla y la infraestructura necesaria en ese espacio del Centro Histórico.

      Ayuntamiento confirma Plaza del Carmen como sede oficial

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que la decisión ya fue tomada, pese a que originalmente se contemplaba utilizar la Plaza de los Fundadores como escenario principal de la transmisión de los partidos.

      Explicó que, aunque no ha recibido una negativa formal por escrito para ocupar ese espacio, optó por no arriesgar a la población ni a la propia plaza.

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      "Nos vamos a ir a transmitir de manera oficial el Mundial a la Plaza del Carmen frente al Teatro de la Paz", señaló Galindo Ceballos, quien precisó que en ese lugar se proyectarán de forma gratuita los 52 encuentros programados para el torneo internacional.

      Secretaría de Finanzas descarta Plaza de Fundadores para eventos masivos

      La determinación ocurre después de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado descartara a Fundadores como sede para eventos masivos relacionados con el Mundial. La dependencia, responsable de la administración del estacionamiento subterráneo ubicado debajo de la plancha, concluyó que el sitio no reúne las condiciones estructurales necesarias para soportar concentraciones de gran afluencia.

      Plaza de Fundadores sí tendrá actividades paralelas durante el Mundial. Entre ellas destacó la instalación de un parque de diversiones dirigido a niñas y niños, con capacidad para recibir a varios cientos de menores acompañados por sus familias.

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