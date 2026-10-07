Plazas del Centro Histórico se usarán para el Xantolo
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí autorizó el uso de calles y plazas del Centro Histórico para la realización de las actividades de Xantolo en tu ciudad, aunque como parte del acuerdo se estableció que no habrá venta de artículos en estos espacios, informó el titular de la Secretaría de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo.
El funcionario explicó que una de las condiciones establecidas por el municipio es evitar la instalación de puntos de venta en la vía pública. Por ello, las actividades comerciales relacionadas con el Festival de la Máscara de Mascareros se trasladarán al interior del Museo del Virreinato y del Museo Nacional de la Máscara.
Torres Cedillo señaló que el acuerdo permitió disponer de las principales plazas para desarrollar las actividades de Xantolo, mientras que el resto de las condiciones estarán relacionadas con los horarios y las disposiciones habituales para el uso de estos espacios públicos.
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