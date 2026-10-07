logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Plazas del Centro Histórico se usarán para el Xantolo

Por Samuel Moreno

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Plazas del Centro Histórico se usarán para el Xantolo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de San Luis Potosí autorizó el uso de calles y plazas del Centro Histórico para la realización de las actividades de Xantolo en tu ciudad, aunque como parte del acuerdo se estableció que no habrá venta de artículos en estos espacios, informó el titular de la Secretaría de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo.

      El funcionario explicó que una de las condiciones establecidas por el municipio es evitar la instalación de puntos de venta en la vía pública. Por ello, las actividades comerciales relacionadas con el Festival de la Máscara de Mascareros se trasladarán al interior del Museo del Virreinato y del Museo Nacional de la Máscara.

      Torres Cedillo señaló que el acuerdo permitió disponer de las principales plazas para desarrollar las actividades de Xantolo, mientras que el resto de las condiciones estarán relacionadas con los horarios y las disposiciones habituales para el uso de estos espacios públicos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio
        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio

        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio

        SLP

        Pulso Online

        Obras Públicas asegura que la documentación oficial es correcta y que retiró el archivo de El Saucito adjuntado por error.

        Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran
        Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran

        Explican turbiedad en agua en Valles; "está saneada", aseguran

        SLP

        Huasteca Hoy

        Luego de una semana de lluvias, el río ha arrastrado lodos que provocan la coloración, señala Dapas

        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia
        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Eli Cervantes es el coordinador estatal, con la tarea de "trabajar en la organización y unidad del movimiento", atajó

        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro
        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

        SLP

        Rolando Morales

        La Secretaría de Seguridad recuperó el ejemplar que estaba en el Museo Regional Potosino