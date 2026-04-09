Pobre recaudación del Impuesto Verde en SLP

En el primer trimestre del 2026, la Secretaría de Finanzas (Sefin) solo ha recaudado el 5 por ciento de los ingresos estimados del impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, también conocido como "impuesto verde".

Según estimaciones de la propia dependencia estatal, para este ejercicio fiscal 2026, el Gobierno del Estado prevé una recaudación esperada de 60 millones de pesos por dicho gravamen.

Es decir, en tres meses del año la administración solo ha logrado cobrar 3 millones de pesos a las empresas que generan contaminantes.

Al respecto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, criticó que la recaudación es muy baja derivado de la negativa de las compañías por cumplir con sus obligaciones fiscales, así como la nula cultura del cuidado ambiental.

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Refirió que, si bien diversas patronales cumplen con las disposiciones ambientales y tributarias, sin embargo, algunas otras no, tal como sucedió este miércoles con el incendio reportado en la zona industrial.

"Con eso no hace sin un programa. Lo que sí, es que Segam va a empezar a aplicarse muy bien con Protección Civil en ese sentido de poder, no nada más sancionar a las empresas, sino darles un mapa de riesgo", comentó.