Hasta 60 mdp generaría en 2026 impuesto “verde”

Para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno del Estado prevé una recaudación estimada de 60 millones de pesos por el pago del impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, valoró Ricardo René Ibarra Pérez, titular de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Matizó que, si bien se planteó dicha estimación al Congreso del Estado, existe cautela en el objetivo de alcanzar tal ingreso, debido a que todavía algunas empresas de la industria se encuentran asimilando cuál es el proceso de cálculo.

En entrevista, argumentó que conforme progrese el 2026 y esté claro el establecimiento de la carga fiscal por gases contaminantes “se irá avanzando con la fiscalización, que este primer año de la implementación, acordamos con la gente de la industria que sería flexible, pero un tanto de transición.

Por lo tanto, Ibarra Pérez adelantó que el 2026 ya se aplicarán sanciones ante el incumplimiento, pues ya se les facilitaron todas las herramientas para generar el cálculo correcto de las aportaciones.

“Traemos un estimado de alrededor de 60 millones aproximadamente, dependerá de la revisión que haga el Congreso”, enfatizó el directivo.

A su vez, Ariana García Vidal, titular de la Sefin, afirmó que el próximo año no se crearán nuevos gravámenes ni habrá aumentos en los ya existentes, sin embargo, sí se enfocará en que las empresas estén al corriente de sus obligaciones.