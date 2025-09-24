logo pulso
SLP

Podrían alcaldes de SLP devolver excedente de su salario (video)

El IFSE sería la instancia que puede tomar una decisión al respecto de los altos sueldos, señaló Torres Sánchez

Por Rubén Pacheco

Septiembre 24, 2025 12:01 p.m.
Podrían alcaldes de SLP devolver excedente de su salario (video)

Luego que se reveló que 10 presidentes municipales obtienen un salario mensual superior al del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, valoró que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) es la instancia que puede tomar una decisión al respecto.

Recientemente la organización Ciudadanos Observando (CO) documentó que, entre otros, los alcaldes de Tamasopo, Guadalcázar, Xilitla y Villa de Ramos, ganan más de 91 mil 500 pesos brutos al mes, es decir, más que el salario del mandatario estatal.

En entrevista, Torres Sánchez dijo que, si bien todos los municipios tienen autonomía para disponer y administrar sus recursos públicos como mejor lo consideren, están sujetos a ciertas legislaciones y normativas

Precisó que la Constitución general y estatal prohíbe que algún funcionario estatal obtenga mayor salario que el propio gobernador, específicamente el artículo 133 de la Carta Magna local.

Adujo que, en caso de transgredir la norma constitucional, se prevén sanciones como la devolución de la diferencia de tales emolumentos, pero esa determinación será facultad del órgano de fiscalización estatal.

