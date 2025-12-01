Zacatecas y SL, en disputa tras los 7 cuerpos

Zacatecas, Zac.- La situación jurídica entre los gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí se mantiene tensa con el inicio formal del proceso penal acusatorio contra los cuatro policías potosinos que fueron detenidos en territorio zacatecano, a quienes se les relaciona con el abandono de siete cuerpos, que fueron localizados en un predio del municipio zacatecano de Villa de Cos.

Se prevé que este martes un Juez de Control resuelva si se les vincula o no a proceso por el delito de desaparición forzada.

El hallazgo de los siete cuerpos también ha generado una disputa entre los dos gobiernos, ya que ninguno ha contabilizado estos asesinatos dentro de sus estadísticas y así se ha reflejado en los reportes del Informe Nacional de Homicidios dolosos que diariamente publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Grupo Institucional.

Cabe mencionar que el hallazgo ocurrió en camino de terracería que conduce a la comunidad de Cervantes, en Villa de Cos, Zacatecas, el cual conecta con la comunidad del Salado perteneciente al municipio de Santo Domingo de San Luis Potosí.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, ha insistido que, si bien el lugar donde se encontraron los cuerpos fue en territorio zacatecano, las diligencias arrojan que los cadáveres fueron abandonados en ese lugar, pero que “las víctimas fueron privadas de la vida en un lugar distinto”, por ende, se investiga, en conjunto con la fiscalía de San Luis Potosí, para determinar en qué parte ocurrieron los homicidios.

Respecto al caso de los policías que fueron detenidos por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), el fiscal mencionó que la detención se justifica, debido a que a escasos metros fue detenida una camioneta gris, en donde viajaban tres hombres y una mujer que se identificaron como agentes de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, pero, al inspeccionar dicho vehículo encontraron rastros de sangre.

Y según los estudios forenses, dieron positivo a uno de los siete cuerpos, cuyos resultados ya fueron integrados a la carpeta de investigación como prueba científica, aseguró el fiscal zacatecano.