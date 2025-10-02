Nota sobre supuesto reclamo de FIFA es "grilla" desde Ayuntamiento: RGC

Luego que un medio de información nacional reportó que la FIFA envió una carta al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por uso indebido de marcas y logotipos relacionados con el mundial 2026, el gobernador Ricardo Gallardo negó tal situación, al grado que la Consejería Jurídica no tiene ninguna notificación.

Gallardo Cardona informó que esta semana se reunirá con ejecutivos de Televisa, a fin de definir autorizaciones para la trasmisión de los partidos de la selección mexicana en la Plaza de Los Fundadores.

"Va a ser unos de los temas. Después se nos empalmó el Ayuntamiento, pero lo anunció mucho después el ayuntamiento y de ahí viene la grilla, prácticamente del personas del ayuntamiento (capitalino)", afirmó.

El mandatario estatal acusó que personal del gobierno municipal capitalino busca colocar esas "notitas" y hacer "ese tipo de ruidito", en detrimento de la relación de la administración estatal con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

"Es que su gente, con todo respeto, es muy corriente. Siempre va a tratar de subir mentiras, mandas notas a México. Están desesperados porque haya un rompimiento con el ayuntamiento y no lo vamos a tener", manifestó.