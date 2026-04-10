Policías auxilian a mujer en labor de parto en SLP

Elementos de la Policía Vial de la capital potosina brindaron auxilio a una joven que entró en labor de parto mientras viajaba en autobús en la zona oriente de la ciudad.

De acuerdo a la información difundida, durante un recorrido de vigilancia, los oficiales ubicaron la unidad y actuaron para trasladar a la persona al Hospital del Niño y la Mujer.

El traslado permitió que la joven fuera atendida a tiempo por personal médico, tanto ella como su bebé, sin que se reportaran complicaciones.

La intervención se dio como parte de los patrullajes preventivos en la capital, donde los agentes respondieron a la emergencia y aseguraron el arribo oportuno al hospital.

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