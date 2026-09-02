Policías de Villa de Arriaga podrían ganar hasta $18 mil

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Apenas en el límite del plazo, el Cabildo de Villa de Arriaga, revisa los ajustes necesarios para elevar a 18 mil pesos el salario de sus policías municipales, mientras la corporación opera con solo 15 elementos para atender a cerca de 20 mil habitantes en un territorio extenso.

La regidora María Humara Maza, informó que este martes el Cabildo analizaba las modificaciones presupuestales necesarias para comenzar a aplicar el incremento salarial.

El proceso inició después de que concluyera el plazo establecido para que los municipios cumplieran con la homologación.

Para Humara Maza, que el tema se atienda hasta este momento refleja la falta de planeación del gobierno municipal. Señaló que las modificaciones al presupuesto debieron contemplarse con anticipación y no hasta el vencimiento del plazo.

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El aumento salarial ocurre además en medio de otras necesidades de la corporación. La regidora consideró insuficiente contar con 15 policías para cubrir el territorio municipal y atender a la población, por lo que planteó la necesidad de incrementar la plantilla, adquirir más patrullas y fortalecer la capacitación de los elementos

El Ayuntamiento tiene un presupuesto anual cercano a los 100 millones de pesos y de acuerdo con la edil, existe margen para una reingeniería que permita fortalecer la seguridad pública. Aunque reconoció que elevar los salarios a 18 mil pesos representa un reto presupuestal, sostuvo que el municipio deberá realizar los ajustes correspondientes para cumplir con la disposición.

Esto ocurre luego de el lunes 31 de agosto venciera el plazo para que los Ayuntamientos acreditaran ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) la homologación salarial de sus elementos de Seguridad Pública Municipal, conforme a la reforma constitucional publicada en abril de 2026. De no cumplir, los gobiernos municipales podrían ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa, advirtió Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del organismo fiscalizador.