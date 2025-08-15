Por fin, inician rehabilitación de vías en Zona Industrial

El gobierno estatal informó que este día y, después de las últimas lluvias, ha iniciado con la rehabilitación de calles y avenidas de la Zona Industrial.

La rehabilitación de la zona era una solicitud constante de empresas, trabajadores y usuarios en general de la zona fabril, ante el gran numero de baches de gran magnitud.

De acuerdo con lo informado este viernes por el gobernador, Ricardo Gallardo, esta etapa de trabajos está en los Ejes 128 y 134, en una acción colaborativa con el sector empresarial.

Además, se realizarán trabajos de limpieza de maleza y aplicación de pintura para señalamientos horizontales y verticales.

También se hará una evaluación en el Ejes 132 y otras avenidas, según informó.