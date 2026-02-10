logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

SLP

Por impuntuales, funcionarios fuera de reunión

Se enfatizó la necesidad de comunicar claramente las funciones de cada área y evitar burocracia.

Por Leonel Mora

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Por impuntuales, funcionarios fuera de reunión

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, pidió a las y los integrantes de su gabinete legal y ampliado ser puntuales, responsables y tener cercanía con la población, así como brindar un trato respetuoso y dar respuestas rápidas y efectivas a las demandas ciudadanas, sobre todo si éstas vienen de grupos sociales vulnerables.

Reunión con gabinete municipal y exclusión por impuntualidad

Lo anterior, en una reunión de trabajo a la que convocó ayer lunes en el Auditorio de la Presidencia Municipal y en la que 11 funcionarios que no llegaron a tiempo se quedaron afuera. Entre ellos, el tesorero municipal y el comisario de la Guardia Civil.

Consideró necesario reforzar el desempeño de las dependencias "con trámites ágiles, transparentes y sencillos, que eviten procesos engorrosos y prácticas burocráticas". También pidió "comunicar con claridad a la población qué hace cada área y cómo puede apoyar a la gente en la solución de sus necesidades".

Instrucciones del alcalde y funcionarios excluidos

La reunión comenzó a las 8:00 de la mañana en punto y el alcalde instruyó al cierre del acceso al Auditorio.

Entre quienes ya no pudieron ingresar, además del tesorero y el comisario de la Guardia Civil, estuvieron las y los titulares de la Instancia Municipal de la Mujer; Instituto Municipal de la Vivienda; Junta Militar de Reclutamiento; Oficialía de Partes; Oficialías Segunda, Quinta y Sexta del Registro Civil; Servicios Generales y Servicios Municipales.

