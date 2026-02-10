Por impuntuales, funcionarios fuera de reunión
Se enfatizó la necesidad de comunicar claramente las funciones de cada área y evitar burocracia.
El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, pidió a las y los integrantes de su gabinete legal y ampliado ser puntuales, responsables y tener cercanía con la población, así como brindar un trato respetuoso y dar respuestas rápidas y efectivas a las demandas ciudadanas, sobre todo si éstas vienen de grupos sociales vulnerables.
Reunión con gabinete municipal y exclusión por impuntualidad
Lo anterior, en una reunión de trabajo a la que convocó ayer lunes en el Auditorio de la Presidencia Municipal y en la que 11 funcionarios que no llegaron a tiempo se quedaron afuera. Entre ellos, el tesorero municipal y el comisario de la Guardia Civil.
Consideró necesario reforzar el desempeño de las dependencias "con trámites ágiles, transparentes y sencillos, que eviten procesos engorrosos y prácticas burocráticas". También pidió "comunicar con claridad a la población qué hace cada área y cómo puede apoyar a la gente en la solución de sus necesidades".
Instrucciones del alcalde y funcionarios excluidos
La reunión comenzó a las 8:00 de la mañana en punto y el alcalde instruyó al cierre del acceso al Auditorio.
Entre quienes ya no pudieron ingresar, además del tesorero y el comisario de la Guardia Civil, estuvieron las y los titulares de la Instancia Municipal de la Mujer; Instituto Municipal de la Vivienda; Junta Militar de Reclutamiento; Oficialía de Partes; Oficialías Segunda, Quinta y Sexta del Registro Civil; Servicios Generales y Servicios Municipales.
