Por seguridad peatonal intervienen árboles de Coronel Romero

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que las intervenciones realizadas a los árboles ubicados en la prolongación Coronel Romero responden a la necesidad de garantizar la seguridad peatonal y corregir daños estructurales severos en banquetas y áreas de circulación, especialmente en una zona frecuentada por personas mayores y usuarios del deportivo INPODE.

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales, explicó que las afectaciones fueron ocasionadas principalmente por las raíces de los álamos plantados en el sitio, una especie que, aunque común en zonas húmedas como riberas y parques, no es adecuada para esta avenida debido a su alta demanda de agua y su fuerte sistema radicular.

Azuara detalló que el equipo municipal trabaja en el retiro de raíces secundarias, que son las responsables del levantamiento de banquetas, mientras que las raíces primarias, esenciales para el sostén del árbol, se conservan salvo en casos en que también generan daños graves. Añadió que se eligió la temporada invernal para realizar las podas, aprovechando que los árboles tienen menor actividad metabólica y una reducción natural en la demanda de nutrientes.

El funcionario subrayó que no está prevista la tala de ejemplares, salvo en situaciones donde se confirme que un árbol no puede salvarse. En esos casos, dijo, será sustituido por una especie adecuada al entorno urbano. "La ciudadanía tiene una preocupación legítima, pero el objetivo nunca ha sido eliminar el arbolado, sino preservarlo y garantizar la seguridad de quienes transitan por aquí", declaró.

Por su parte, Jaime Alonso Muñiz, titular de la Coordinación de Parques y Jardines, señaló que los álamos intervenidos, aproximadamente diez ejemplares, presentan daños significativos, incluidos signos de fungosis en los troncos. Aun así, destacó que estos árboles toleran bien podas severas, lo que permite intentar su recuperación mediante medidas fitosanitarias.

Muñiz indicó que, cuando sea necesaria la sustitución, se privilegiarán especies nativas de menor agresividad radicular y con beneficios ambientales adicionales, como la Tecoma stans y la Parkinsonia aculeata, ambas de baja demanda hídrica y con capacidad polinizadora. Estas características, añadió, contribuyen a mejorar la planificación del arbolado urbano y a prevenir futuros daños a la infraestructura.

Sobre la posibilidad de intervenciones similares en otras zonas, como avenida Carranza, el coordinador señaló que cada caso requiere un diagnóstico particular. En algunas áreas, dijo, podrían aplicarse acciones menos drásticas debido al tipo de especies presentes, como los ficus, cuyas raíces aún pueden controlarse a tiempo.

Ambos funcionarios reiteraron que las labores buscan equilibrar la seguridad de peatones, el mantenimiento urbano y la conservación del arbolado, con el compromiso de sustituir cualquier ejemplar perdido por una especie adecuada y benéfica para la ciudad.