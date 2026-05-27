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Premiarán a empleados municipales cada mes

Por Rolando Morales

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Premiarán a empleados municipales cada mes
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí formalizó un nuevo esquema de estímulos económicos y reconocimientos dirigido al personal operativo que trabaja en calles, parques, mercados, cementerios y otros espacios públicos municipales, con una bolsa total de 2 millones 768 mil pesos para 2026.

      Los lineamientos, publicados en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal el pasado 18 de mayo, contemplan incentivos mensuales de hasta 25 mil pesos para trabajadores considerados como "servidores públicos del mes", así como premios anuales de 100 mil pesos para quienes destaquen por acciones sobresalientes en beneficio de la ciudadanía.

      De acuerdo con el documento, el Ayuntamiento entregará cada mes 52 estímulos de desempeño de 2 mil pesos; además de seis apoyos de 10 mil pesos para personal propuesto por acciones relevantes y dos premios mensuales de 25 mil pesos para quienes realicen labores consideradas extraordinarias.

      La distribución de los estímulos económicos quedó definida de manera proporcional entre las distintas áreas operativas: 40 por ciento será para la Dirección de Servicios Municipales; 25 por ciento para Gestión Ecológica y Manejo de Residuos; 10 por ciento para Obras Públicas; otro 10 por ciento para la Dirección de Comercio; 5 por ciento para las áreas operativas de Protección Civil y Bienestar Animal; 5 por ciento para la Unidad de Gestión del Centro Histórico; 3 por ciento para la Coordinación de Servicios Generales de Oficialía Mayor; y 2 por ciento para la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

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      La normativa establece que los trabajadores serán evaluados mediante un sistema de puntos que considera asistencia, puntualidad, cumplimiento de metas y disciplina operativa.

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