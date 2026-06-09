Preocupa construción de nueva gasolinera

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Residentes de la cabecera de Villa de Pozos expresaron preocupación por una gasolinera que se estaría construyendo junto a un centro de entrenamiento en natación y frente a una escuela primaria ubicada en la calle Antiguo Camino a Santa María del Río y su cruce con Antiguo Arroyo.

Pidieron a las autoridades revisar si dicha estación cuenta con dictámenes aprobatorios de áreas municipales como Protección Civil y Comercio y si los reglamentos vigentes permiten que un negocio que implica el almacenamiento de combustibles en grandes cantidades se pueda establecer a tan corta distancia de centros deportivos y educativos a los que asisten menores con sus familias.

El polígono donde se estaría edificando la gasolinera no rebasa los mil metros cuadrados y, la verdad, parece un terreno algo angosto para instalar una estación con todas las medidas de seguridad que se requieren.

De unos años a la fecha, el crecimiento urbano de Pozos ha multiplicado la presencia de automotores en varias zonas del municipio, pero principalmente en las calles de la cabecera municipal. Esta circunstancia ha movido a empresarios gasolineros a considerar atractiva

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

la construcción de más estaciones.