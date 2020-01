Presenta Segam denuncia penal contra ladrilleras

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) presentó una denuncia penal por la operación de ladrilleras cerca de fraccionamientos nuevos, Yvett Salazar Torres, titular de Segam, indicó que las acciones se realizan en conjunto con el municipio. Aún quedan pendientes tres demandas por colindancia de ladrilleras con zonas habitacionales.

Dijo que están trabajando con el fraccionamiento "Los Tules", en donde existen denuncias ciudadanas de moradores contra ladrilleras, por lo que continuarán realizando visitas para reforzar las denuncias.

Explicó que tienen registradas alrededor de 200 ladrilleras, de las cuales el municipio reconoció varias omisiones por parte del funcionamiento de ese tipo de actividad, pues de entrada no se cuenta con el uso de suelo correspondiente y no se cuentan con los trámites de operación y al no contar con un uso de suelo autorizado por el municipio, no pueden cumplir con una cedula de operación anual, "que sería lo que implicaría la revisión o restricciones para las emisiones a la atmosfera".

Criticó que dentro del plan municipal de desarrollo, esas ladrilleras continúan sin considerarse y están permitiendo que los nuevos fraccionamientos colinden con esas ladrilleras que tienen una antigüedad de 30 años y los fraccionamientos dos o tres años.

La titular de Segam, indicó que los habitantes de la zona manifiestan que los constructores para vender, se comprometieron a que reubicarían a esas ladrilleras.

Recomendó a los ciudadanos que antes de invertir en su patrimonio, analicen las condiciones ecológicas del lugar, a fin de que vivan en el mejor lugar sin contaminación ni ambiental ni auditiva.