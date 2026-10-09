Presentan historia de Soledad de G.S. en el Teatro D. Arango

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En el marco del 259 aniversario de la fundación legal de Soledad, se presentó en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango" la investigación histórica de Inocencio Noyola, publicada en la revista potosina La Corriente, trabajo que documenta el proceso que llevó a la zona conocida como "Los Ranchos" a convertirse en un municipio con peso propio dentro del estado y en pieza clave de la zona metropolitana de la capital.

El investigador explicó la conformación del Ayuntamiento de Soledad en 1820, así como la integración territorial que permitió consolidar su Cabildo y su organización política, un proceso que tuvo características particulares frente a otros municipios potosinos.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, presente en el evento, destacó que revisar estos antecedentes ayuda a entender la evolución del municipio y su identidad actual. Señaló que la historia local es un componente necesario para fortalecer el sentido de pertenencia y que el crecimiento urbano de Soledad debe acompañarse de una mayor difusión de su origen

y desarrollo.

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La edición especial de La Corriente busca acercar al público a fuentes históricas locales y a una lectura más amplia sobre el papel que Soledad ha desempeñado en el desarrollo regional. Como parte del programa conmemorativo, este jueves por la noche se realizó en el mismo recinto un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, con entrada libre y un programa de música popular para todos los gustos.