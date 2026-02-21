logo pulso
Presionan al PRI finiquitos y multas: Rojo Zavaleta

Seis procesos laborales activos y acuerdos conciliatorios marcan la situación laboral

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 21, 2026 10:01 a.m.
A
Alberto Rojo Zavaleta/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí enfrenta todavía presiones financieras derivadas de sanciones y conflictos laborales heredados de administraciones pasadas, según explicó el secretario técnico del Consejo Político Estatal, Alberto Rojo Zavaleta.

Rojo Zavaleta señaló que en diciembre pasado el partido cumplió con una sanción correspondiente al ejercicio 2015, luego de agotar todas las instancias legales. "Después de 10 años (...) tuvimos que hacer frente a este compromiso", dijo, y agregó que ahora enfrentan otra multa que data de 2019 "que tendremos que hacerle frente también".

Sobre los procesos laborales, indicó que actualmente hay seis casos en curso y que se han finiquitado aproximadamente 13, con 19 trabajadores involucrados en total. Algunos empleados percibían un sueldo sin desarrollar un trabajo efectivo, pero la ley laboral protege los derechos desde el inicio de la relación laboral. En la mayoría de los casos, añadió, se llegó a acuerdos conciliatorios, con pagos en parcialidades, antes de acudir a instancias jurisdiccionales.

El secretario técnico reconoció que estas sanciones representan una carga económica importante para el partido. "Desde luego que lo debilitan económicamente, pero hemos buscado la forma de que la actividad política no se vea mermada por el problema financiero", indicó.

Según Rojo Zavaleta, las estrategias aplicadas han permitido que el PRI mantenga sus operaciones y su actividad política a pesar de las sanciones y los compromisos laborales acumulados.

