Prevén adjudicar este mes el acueducto El Peaje–San José

La licitación para la construcción del acueducto de trasvase entre la presa El Peaje y la presa San José, proyecto clave para evitar el desabasto de agua en la zona metropolitana, podría quedar adjudicada durante el presente mes, con la expectativa de iniciar la obra a finales de febrero o principios de marzo, informó el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.

El funcionario explicó que, al tratarse de un proyecto prioritario a nivel federal, el proceso de licitación y adjudicación se lleva directamente desde oficinas centrales de Conagua, a través de la Gerencia de Presas y de Aguas Superficiales, en coordinación con la Dirección Local en San Luis Potosí y el Gobierno del Estado.

"Por eso se habla de Agua de México y de la coordinación con oficinas centrales; todo el procedimiento de adjudicación se está llevando allá. Nosotros, desde la dirección local, preparamos el FIBE para la Secretaría de Hacienda, a fin de que se pudiera realizar este proceso", detalló.

Añadió que la Comisión Estatal del Agua (CEA), al ser una propuesta del Gobierno del Estado, es la instancia encargada de remitir el proyecto ejecutivo de la obra, mientras que Conagua, tanto a nivel central como local, participa de manera conjunta en su revisión y seguimiento.

González Castillo subrayó que existe una coordinación permanente entre los gobiernos estatal y federal no solo en este proyecto, sino en otros temas hídricos relevantes para la entidad, como el manejo de presas, el abasto de agua en la comunidad de Escalerillas y la perforación de nuevos pozos, particularmente en municipios como Ciudad Valles y Santo Domingo.

Una vez socializado el proyecto y atendidas las inquietudes de los habitantes de Escalerillas, indicó, se cuenta con condiciones para avanzar. "Esperamos que este mes quede ya adjudicado para poder arrancar con esta obra tan importante para la zona metropolitana", reiteró.

En paralelo al acueducto, el delegado federal precisó que se desarrollan acciones adicionales para el saneamiento integral de la cuenca de la presa San José. Explicó que se trata de dos proyectos: el primero corresponde al ducto de trasvase entre El Peaje y San José, y el segundo contempla la rehabilitación de la planta tratadora, los cárcamos y el colector principal del drenaje.