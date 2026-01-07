Prevén eliminar 12 tiraderos clandestinos en la capital
Operativos de la Dirección de Ecología han logrado buenos resultados, aseguran
El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, informó que el municipio mantiene una estrategia permanente para la eliminación de tiraderos clandestinos, los cuales, representan una de las principales fuentes de abastecimiento de residuos para algunas ladrilleras en la ciudad.
Explicó que, a través de labores de inspección constantes, el personal de la dependencia vigila que los residuos sólidos urbanos no terminen en terrenos irregulares, competencia directa de la Dirección. En este sentido, destacó la coordinación con otras instancias para atender reportes relacionados con el manejo inadecuado de desechos.
Durante el año pasado, detalló, se realizaron intervenciones directas en al menos siete ladrilleras que contaban con reportes por la quema de residuos. Como parte de estas acciones, se implementaron operativos de ecología táctica, los cuales permitieron erradicar seis tiraderos clandestinos de gran escala, lo que derivó en una disminución significativa de residuos disponibles para este tipo de prácticas.
Mendieta Rivera señaló que, si bien se trata de un trabajo continuo, los resultados han sido visibles, principalmente por la reducción de residuos en espacios públicos y a la intemperie. Para este año, la dependencia prevé eliminar alrededor de 12 tiraderos clandestinos adicionales, cada uno con un volumen aproximado de mil toneladas de residuos sólidos urbanos.
Asimismo, resaltó que la plataforma municipal de separación de residuos ha contribuido a evitar que desechos de alta contaminación, como los electrónicos, lleguen a estos espacios, gracias a programas específicos de recuperación.
Finalmente, indicó que la mayoría de los tiraderos clandestinos detectados se concentran en la zona norte de la ciudad, particularmente en colonias y áreas como Terremoto, Las Terceras y Camino a Milpillas, donde se ha reforzado la presencia del equipo de inspección y las acciones de vigilancia ambiental.
