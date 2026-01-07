logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones

Protección Civil advierte frío matutino, lluvias en sierras y recomienda cuidados en casa y con grupos vulnerables

Por Redacción

Enero 07, 2026 07:28 a.m.
A
Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantendrá un escenario de bajas temperaturas por la mañana, con lluvias puntuales en zonas serranas del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 27°C en la zona centro y 30°C en la región Huasteca. En contraste, las mínimas descenderán hasta 3°C en la zona centro y 7°C en el Altiplano, por lo que se pide a la población prepararse para el frío.

Ante estas condiciones, la dependencia emitió las siguientes recomendaciones:

En casa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Abrígate bien: usa varias capas de ropa (método "cebolla").

Revisa calentadores y estufas: asegúrate de que estén bien ventilados para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Cubre tuberías y medidores: protégelos para evitar congelamientos y rupturas.

Para la salud

Hidrátate y consume frutas ricas en vitamina C, aun sin sensación de sed.

Atiende a grupos vulnerables: niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Protección Civil pidió seguir indicaciones oficiales y reportar cualquier emergencia al número correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones
Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones

Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones

SLP

Redacción

Protección Civil advierte frío matutino, lluvias en sierras y recomienda cuidados en casa y con grupos vulnerables

La capital ya se adaptó a fallas de El Realito
La capital ya se adaptó a fallas de El Realito

La capital ya se adaptó a fallas de El Realito

SLP

Rolando Morales

La ciudad ya tiene un esquema para enfrentarlas

Reportan fuga de agua en una obra inconclusa
Reportan fuga de agua en una obra inconclusa

Reportan fuga de agua en una obra inconclusa

SLP

Rolando Morales

Representa un riesgo estructural, denuncian vecinos de El Sauzalito

Investiga FGE caso de disparos al aire
Investiga FGE caso de disparos al aire

Investiga FGE caso de disparos al aire

SLP

Samuel Moreno