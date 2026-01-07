Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantendrá un escenario de bajas temperaturas por la mañana, con lluvias puntuales en zonas serranas del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 27°C en la zona centro y 30°C en la región Huasteca. En contraste, las mínimas descenderán hasta 3°C en la zona centro y 7°C en el Altiplano, por lo que se pide a la población prepararse para el frío.

Ante estas condiciones, la dependencia emitió las siguientes recomendaciones:

En casa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Abrígate bien: usa varias capas de ropa (método "cebolla").

Revisa calentadores y estufas: asegúrate de que estén bien ventilados para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Cubre tuberías y medidores: protégelos para evitar congelamientos y rupturas.

Para la salud

Hidrátate y consume frutas ricas en vitamina C, aun sin sensación de sed.

Atiende a grupos vulnerables: niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Protección Civil pidió seguir indicaciones oficiales y reportar cualquier emergencia al número correspondiente.