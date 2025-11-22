Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

En Villa de Pozos, la Dirección de Gestión Ambiental, ha identificado cuatro tiraderos clandestinos activos en distintas zonas del municipio, lo que encendió alertas y llevó al fortalecimiento de los operativos para frenar esta práctica que afecta al entorno y a la calidad de vida de la población.

El titular del área, Alejandro Leal Espinosa, explicó que cada uno de estos puntos está siendo analizado para determinar el origen de los desechos. Detalló que cuando se presume la presencia de residuos industriales, las investigaciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), autoridad facultada para imponer las sanciones correspondientes.

En los casos donde se confirma la presencia de basura doméstica, señaló que se procede a localizar al responsable, clausurar el sitio utilizado como tiradero y ejecutar una limpieza integral para evitar que vuelva a ser utilizado de manera ilegal.

Leal Espinosa destacó, que estas acciones forman parte de una estrategia municipal permanente orientada a fortalecer la responsabilidad ciudadana y promover la correcta disposición de los residuos, con la intención de consolidar a Villa de Pozos como un municipio ordenado, sustentable y comprometido con el cuidado del medio ambiente.

