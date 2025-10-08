logo pulso
SLP

Prevén impacto laboral por cambio en mercado global

Lideresa de Canacintra dice que proveedores locales ya se ven afectados

Por Martín Rodríguez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Prevén impacto laboral por cambio en mercado global

Las nuevas condiciones de los mercados mundiales podrían impactar la producción en México y, en consecuencia, la generación del empleo, señalò la presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde Martínez.

En entrevista, Elizalde Martínez, señaló que la Renegociación del T-MEC obedece a la nueva dinámica comercial que enfrentan las grandes ensambladoras de vehículos, y que están tratando de resolver a como dé lugar.

La lideresa empresarial señaló a General Motors como ejemplo de una empresa muy consolidada en todo el mundo, pero que “en San Luis Potosí, el cambio de dirección de su producción está afectando diferentes sectores”. 

Añadió que hay una dinámica muy importante en la consolidación de la proveeduría, pero al mismo tiempo, se ha buscado el acercamiento con los proveedores locales, sobre todo las empresas ya instaladas, algunas de ellas de origen nacional y otras extranjeras.

Entre los insumos buscados para proveeduría de autopartes producidas a nivel local se encuentran los sensores, todo lo relacionado con pintura de interiores y exteriores y los accesorios para la construcción de los vehículos, y están tratando de balancear la disminución de la producción con una alianza a través de los proveedores con fondos, financiamiento y atracción de otro tipo de productos de ingeniería.

