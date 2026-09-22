Prevén intervenciones de urbanismo táctico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Instituto Municipal de Planeación (Implan) prevé impulsar intervenciones de urbanismo táctico en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia para atender problemas de movilidad y seguridad vial.

El director del organismo, Javier Ernesto Flores Navarro, explicó que estas acciones funcionan como pruebas piloto antes de realizar modificaciones permanentes en el espacio público.

De acuerdo con el funcionario, el urbanismo táctico permite recuperar áreas que suelen quedar sin una función clara dentro de la vía pública, mediante intervenciones temporales con pintura, macetas y otros elementos móviles.

La intención es evaluar si los cambios mejoran la circulación de peatones, ciclistas y automovilistas antes de invertir en infraestructura definitiva. Flores Navarro señaló que el Implan ya cuenta con varios proyectos en análisis, entre ellos una propuesta para el entorno del Jardín Colón, además de otras iniciativas presentadas por colectivos ciudadanos. Indicó que algunas de estas ideas se encuentran en proceso de desarrollo para convertirse en proyectos ejecutivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director destacó la participación de organizaciones y habitantes en la construcción de propuestas urbanas, al considerar que la colaboración ciudadana permite identificar problemáticas cotidianas y plantear soluciones desde quienes utilizan los espacios públicos. "La ciudad es un laboratorio", afirmó al referirse a la necesidad de probar alternativas y ajustar las

intervenciones según los resultados obtenidos.

Por su parte, el colectivo Derechos Urbanos anunció que el próximo mes comenzarán intervenciones de urbanismo táctico en cuatro cruceros de la capital.

Fray Diego de la Magdalena y Vasco de Quiroga; Independencia y Salvador Nava; San Pedro y carretera 57; así como Industrias y Rutilo Torres. El grupo convocó a vecinos, estudiantes, ciclistas y peatones a integrarse a los comités que participarán en el diagnóstico de riesgos, el diseño de propuestas y la ejecución de acciones orientadas a mejorar la seguridad vial.