logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Fotogalería

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PRI ha demostrado que sigue vigente, dice Rocha Medina

El partido mantiene la confianza ciudadana, señala

Por Samuel Moreno

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
A
PRI ha demostrado que sigue vigente, dice Rocha Medina
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras el triunfo obtenido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones legislativas de Coahuila, donde consiguió las 16 diputaciones locales en disputa con poco más del 55 por ciento de la votación, la presidenta estatal del partido y diputada local de San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, afirmó que el resultado representa un mensaje de alcance nacional sobre la vigencia y fortaleza de ese instituto político.

      La dirigente priista sostuvo que el refrendo electoral alcanzado en Coahuila demuestra que el PRI mantiene la confianza ciudadana en aquellos estados donde sus gobiernos ofrecen resultados tangibles. Atribuyó el respaldo electoral al trabajo realizado por las administraciones emanadas de su partido y a la cercanía con la población.

      "Es un mensaje nacional. El PRI no se ha equivocado y seguirá fortaleciendo sus estructuras en San Luis Potosí. Este triunfo no nada más es de los priistas, es de Coahuila y del trabajo que hacen los gobiernos priistas que saben gobernar y responderle a la ciudadanía con realidades y obras", expresó.

      Rocha Medina destacó además el trabajo del gobierno estatal, de los alcaldes y de la estructura partidista coahuilense, al considerar que los resultados electorales reflejan el respaldo ciudadano a una forma de gobierno basada en resultados. Asimismo, agradeció la participación de los votantes y aseguró que el partido continuará fortaleciendo su presencia territorial en todo el país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el contexto de la preparación rumbo a los próximos procesos electorales, la legisladora señaló que el PRI buscará consolidar sus estructuras para competir con mayor fortaleza y afirmó que el partido está en condiciones de contender por sí solo.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        DinOasis será gratuito martes y miércoles
        DinOasis será gratuito martes y miércoles

        DinOasis será gratuito martes y miércoles

        SLP

        Redacción

        La iniciativa del gobernador Gallardo busca fortalecer la convivencia y el uso de espacios públicos en San Luis Potosí.

        Gráfico | CEPC, en alerta por Boris
        Gráfico | CEPC, en alerta por Boris

        Gráfico | CEPC, en alerta por "Boris"

        SLP

        Redacción

        Se monitorea posible tormenta tropical y la zona de inestabilidad cerca de Nicaragua

        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo
        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

        SLP

        Samuel Moreno

        Señaló que el PAN debe construir un proyecto competitivo para 2027

        Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS
        Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS

        Se harían los ajustes correspondientes a 'Ley Serrano': JGTS

        SLP

        Rubén Pacheco

        Matizó que toda legislación por más perfecta que sea, está sujeta a reformas