Primer informe del Congreso, más ceremonial que analítico

El primer informe de actividades de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presidida por Cuauhtli Badillo Moreno, buscó mostrar un año de “transformación positiva” y “acercamiento con la ciudadanía”.

Sin embargo, la jornada dejó ver que, más que un espacio de evaluación crítica, el acto se asemejó a una reunión de funcionarios en la que las fotos y los saludos prevalecieron sobre el escrutinio del trabajo legislativo.

-El recinto se llenó de presidentes municipales, regidores, funcionarios estatales y actores políticos que se saludaban y posaban para las cámaras. Aunque el discurso oficial destacó la apertura del Congreso —quitando vallas y recibiendo a diversos sectores sociales—, la realidad del informe fue más ceremonial que analítica. No hubo cuestionamientos profundos sobre el cumplimiento de pendientes legislativos, como las consultas ciudadanas en materia de movilidad, discapacidad y pueblos indígenas; la ley de protección a personas cuidadoras pendiente y las iniciativas ciudadanas sin resolución.