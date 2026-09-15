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Productores de leche ahora venden quesos

Por Flor Martínez

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Productores de leche ahora venden quesos
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      Ante el bajo precio que reciben por la venta de leche, alrededor de 200 productores de Soledad de Graciano Sánchez, han optado por transformar su producción en quesos y otros derivados lácteos, lo que les permite obtener mayores ingresos y aprovechar prácticamente la totalidad de la materia prima.

      Así lo informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ayuntamiento, Octaviano Velázquez Castro, quien señaló que, actualmente, el litro de leche se comercializa en un promedio de 10 a 11 pesos, por lo que para muchas familias resulta más rentable destinarla a la elaboración de queso, principalmente panela y asadero.

      Explicó que el queso panela es uno de los productos más comunes, seguido del queso asadero, del cual también se elaboran variedades tipo botanero con diferentes ingredientes, entre ellos especias y chile. Los precios de estos productos oscilan entre 150 y 200 pesos por kilogramo, dependiendo de la variedad y los ingredientes utilizados.

      Una de las principales ventajas de transformar la leche en queso, indicó, es que se aprovecha prácticamente todo el producto. El suero que se obtiene durante el proceso también es utilizado como alimento, por lo que se reduce el desperdicio y se obtiene un mayor aprovechamiento de la producción.

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      Añadió que la actividad se ha extendido a prácticamente todas las comunidades del municipio, donde se pueden encontrar al menos dos o tres productores de queso por localidad.

      En Soledad, dijo, la producción se realiza principalmente con leche de vaca, a diferencia de otras regiones donde también se utiliza leche de cabra.

      Agregó que, además del consumo local, algunos productores han comenzado a colocar sus productos en cadenas comerciales como Walmart y Soriana, mientras otros han desarrollado sus propias marcas para ampliar su mercado.

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