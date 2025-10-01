Programa de trasplantes ya está en el ámbito federal: Ssa

Luego de las protestas de pacientes que esperan un trasplante en el Hospital Regional Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", la titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, Mariana Gómez Ordaz, precisó que la entidad ya otorgó las autorizaciones para realizar tales procedimientos, sin embargo, todavía tiene pendiente los correspondientes a la federación.

La funcionaria estatal explicó que derivado de la federalización del otrora Hospital Central, el IMSS-Bienestar tiene que recertificar algunos permisos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual se encuentra en proceso.

"Me parece que esa información se las puede dar un poco más precisa el doctor Acosta (Daniel Acosta Díaz de León, representante del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí)", complementó.

Refirió que a nivel local el nosocomio ya cumple con los requerimientos, ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), ahora sólo falta lo relativo a la Cofepris, tal como sucede con otros hospitales públicos y privados.

Por lo tanto, sentenció que el Gobierno del Estado no tiene mayor injerencia en agilizar tales trámites, al tratarse exclusivamente de documentación de entidad reguladora sanitaria federal.