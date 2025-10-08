Prohíben venta de animales a través de redes
La prohibición de venta de animales online busca prevenir el tráfico ilegal de especies y mejorar las condiciones de vida de los animales.
El Congreso aprobó por unanimidad reformar el artículo 119 de la Ley de Protección a los Animales, estableciendo la prohibición de vender animales por cualquier medio digital y sin el permiso legalmente expedido por la autoridad competente.
La iniciativa presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas, surge ante el crecimiento exponencial de la venta de mascotas y especies silvestres a través de plataformas digitales, práctica que ha generado graves problemas de bienestar animal, así como riesgos para la salud y seguridad pública.
“Esta reforma contribuye a la protección de los derechos de los animales y al fortalecimiento de una sociedad más ética y consciente”, explicó la legisladora del Partido Verde.
De acuerdo a su postura, el comercio digital de los animales suele operar sin regulación estricta, lo que facilita la proliferación de criaderos clandestinos y el tráfico ilegal de especies. Muchos animales son criados en condiciones de desnutrición y sin atención veterinaria provocando sufrimiento y problemas de salud.
Además, la compra impulsiva favorece el abandono y maltrato de mascotas, mientras que algunas especies silvestres corren riesgo de llegar a la extinción.
Aradillas subrayó que otro de los riesgos a este comercio informal es el sanitario, ya que numerosos ejemplares carecen de vacunas y controles veterinarios.
Aseguró que con estas modificaciones la Legislatura adapta nuevas dinámicas en el comercio digital, facilitando la supervisión.
