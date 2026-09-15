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Propondrán un plan B para el alumbrado

Ayuntamiento mantiene negociaciones con personal del INAH

Por Rolando Morales

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Propondrán un plan B para el alumbrado
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí retiró parte de los bolardos instalados como parte del proyecto de alumbrado táctico sobre avenida Venustiano Carranza, específicamente en la zona de los Arcos Ipiña, mientras continúan las mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para definir los ajustes que podrían realizarse a 

      la intervención.

      El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que la dependencia mantiene diálogo con la delegación estatal del INAH y aseguró que existen avances en las reuniones técnicas. 

      Explicó que el gobierno municipal deberá ajustar el proyecto conforme a las observaciones de la autoridad encargada de la protección del patrimonio histórico.

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      Azuara detalló que durante una reunión realizada el pasado viernes, el INAH solicitó al Ayuntamiento presentar una alternativa al proyecto original y como parte de esas observaciones, se determinó retirar algunos de los bolardos ubicados en los Arcos Ipiña, al tratarse de un espacio considerado histórico y monumental.

      El funcionario señaló que actualmente se trabaja en la elaboración de una "opción B" e incluso otras propuestas adicionales para analizar junto con 

      el instituto. 

      Indicó que las mesas de trabajo permanecen abiertas y que las modificaciones serán revisadas de manera conjunta con distintas áreas municipales y con las recomendaciones técnicas del INAH.

      Además del tema de alumbrado, Azuara comentó que el Ayuntamiento busca impulsar otros proyectos de intervención en el Centro Histórico, como acciones relacionadas con nomenclatura urbana y recuperación de espacios. 

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