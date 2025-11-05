Propone H. Serrano regular el uso de la IA

El diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa que busca penalizar el uso de inteligencia artificial (IA) cuando se utilice de manera dolosa para crear o difundir contenidos falsos, manipular documentos, audios, videos o imágenes que alteren la realidad y provoquen alarma social.

Durante su exposición, Serrano explicó que la propuesta pretende sancionar a quienes empleen herramientas digitales para falsificar información o suplantar identidades con fines de manipulación. "No se trata de regular las plataformas, sino de castigar conductas individuales que usan la tecnología para generar terror o dañar reputaciones", aclaró el legislador.

El documento propone la creación de tres nuevos artículos en el Código Penal del Estado, bajo el nuevo capítulo "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social". De aprobarse, se contemplan penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 300 UMAS, dependiendo del grado de afectación y la intención del responsable.

Aseguró que su iniciativa "no vulnera la libertad de expresión", sino que busca proteger a la ciudadanía de la desinformación y el uso malicioso de la tecnología. "La inteligencia artificial puede ser una herramienta de progreso, pero también un arma", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que se prevén agravantes cuando las conductas se cometan durante procesos electorales o mediante cuentas automatizadas, así como excepciones para contenidos de carácter periodístico, artístico o académico, siempre que no exista dolo.