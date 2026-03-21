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Protección Civil refuerza supervisión en clubes deportivos

Se establecen medidas como salvavidas y ambulancias privadas para prevenir incidentes

Por Rolando Morales

Marzo 21, 2026 11:33 a.m.
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Protección Civil refuerza supervisión en clubes deportivos

Ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, informó que se reforzarán las acciones de supervisión y coordinación con clubes deportivos de la capital, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios en estos espacios de alta afluencia.

Acciones de la autoridad

El funcionario detalló que se sostuvo una reunión con gerentes de diversos clubes deportivos para compartir diagnósticos de riesgo y establecer medidas preventivas específicas, entre las que destacan la obligación de contar con salvavidas, así como la disposición de ambulancias privadas, al menos durante las horas de mayor concurrencia.

Polanco Acosta subrayó la importancia de mantener un vínculo directo e inmediato entre los centros recreativos y la autoridad municipal, a fin de responder de manera oportuna ante cualquier incidente que pudiera registrarse durante la temporada, aunque confió en que las acciones preventivas permitirán reducir al mínimo estos escenarios.

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Detalles confirmados

Estas medidas se integran al programa implementado por la Dirección de Protección Civil Municipal con motivo del incremento en la afluencia de visitantes durante Semana Santa, el cual contempla también recorridos de inspección en instalaciones deportivas y recreativas para verificar el estado físico de los inmuebles, la vigencia de permisos y el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad.

Finalmente, el encargado de despacho reiteró que el objetivo principal es asegurar que todos los espacios destinados a la recreación operen en condiciones óptimas.

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