Protegerían a los adultos mayores de violencia digita1

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Las afectaciones derivadas del uso de tecnologías digitales contra personas adultas mayores podrían ser reconocidas de manera expresa en la legislación potosina, luego de que el diputado César Arturo Lara Rocha presentara una iniciativa para incorporar el concepto de violencia digital en la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado.

La propuesta plantea ampliar el marco de protección para este sector de la población ante conductas que pueden cometerse a través de redes sociales, aplicaciones, plataformas digitales, dispositivos electrónicos y otros medios tecnológicos, las cuales impactan en aspectos como la privacidad, la seguridad, el patrimonio y la integridad de las víctimas.

De acuerdo con la iniciativa, la violencia digital comprendería cualquier acción u omisión que tenga como resultado vulnerar o poner en riesgo los derechos de las personas adultas mayores, independientemente de que las consecuencias ocurran dentro del entorno virtual o se trasladen a la vida cotidiana.

Entre las conductas que se pretenden incluir se encuentran el fraude digital, la suplantación de identidad, la difusión indebida de información personal, así como actos de hostigamiento y amenazas realizados mediante herramientas tecnológicas.

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El legislador consideró que estas prácticas representan riesgos cada vez más frecuentes para una población que enfrenta desafíos particulares en el acceso y uso de las nuevas tecnologías.