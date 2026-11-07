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Publica Ceepac datos sobre adquisiciones de material electoral

El organismo local aseguró que ha cumplido con la Ley, además de colaborar con la ASF

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Publica Ceepac datos sobre adquisiciones de material electoral
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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) informó que habilitó en su página web oficial (www.ceepacslp.org.mx) un apartado específico que reúne la información de las adquisiciones correspondientes a varios años atrás, que incluyen, los datos de licitaciones y compra de materiales electorales.

      Lo anterior, señaló, ante el contexto que enfrenta el sistema nacional electoral en días recientes. En un comunicado, señalan que el Ceepac "ha actuado en todo momento con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Electoral del Estado, al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y a la demás normativa aplicable, en todos y cada uno de los procedimientos que lleva a cabo, incluidos los de adquisición de documentación y materiales electorales".

      Detallan que la documentación que respalda dichos procedimientos se encuentra a disposición de la ciudadanía, la cual, fue publicada en su momento en las plataformas de transparencia, conforme a lo dispuesto por la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

      "En observancia del principio de máxima publicidad, y para facilitar su consulta, este Consejo habilitó en su página web oficial un apartado específico que reúne la información de las adquisiciones correspondientes a los procesos electorales 2020-2021, 2024 y extraordinario 2025, así como al plebiscito de 2023 sobre la municipalización de Villa de Pozos", precisan.

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      "En relación con los procedimientos de adquisición de documentación y materiales electorales, éstos se realizaron atendiendo en todo momento lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y al Reglamento Nacional de Elecciones del INE, en cada ejercicio fiscal.

      "El Ceepac, de forma permanente tiene auditorías internas, estatales y federales, en las cuales, no se han emitido observaciones en procedimientos de licitaciones o contrataciones.

      "Actualmente, en el Consejo estamos colaborando con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien realiza las investigaciones correspondientes y será dicha dependencia quien en su momento dé a conocer resultados de 

      las averiguaciones".

      Finalmente, el Ceepac reafirmó su compromiso con los principios rectores de la función electoral, "certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, legalidad, equidad y máxima publicidad", dice el comunicado.

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