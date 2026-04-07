PULSO Online lidera en Procesión del Silencio de SL

La cobertura en vivo de la Procesión del Silencio, realizada por PULSO Online, se consolidó como la transmisión digital más vista en San Luis Potosí, reafirmando su alcance y conexión con la audiencia en uno de los eventos más representativos de la Semana Santa.

De acuerdo con los datos del propio video, la transmisión superó las 46 mil visualizaciones acumuladas. Durante el desarrollo del evento, alcanzó un pico de 3 mil 849 personas conectadas de manera simultánea y mantuvo un promedio cercano a los 2 mil 900 espectadores, lo que refleja un seguimiento constante a lo largo del recorrido.

A estos resultados se suma un dato clave: más del 70% del consumo se realizó a través de televisores, lo que sugiere que la audiencia vivió la transmisión como un evento relevante, llevándolo incluso a espacios familiares y colectivos.

La interacción también fue protagonista. El en vivo registró más de 600 mensajes en el chat y más de 2 mil reacciones, evidenciando una comunidad activa que acompañó cada momento en tiempo real.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, la transmisión logró atraer a una audiencia mayoritariamente nueva, más del 97%, lo que muestra una oportunidad para fortalecer la comunidad digital en futuras coberturas.

En conjunto, estos resultados confirman que la Procesión del Silencio mantiene su relevancia no solo en el espacio público, sino también en el entorno digital, donde continúa conectando con nuevas audiencias y adaptándose a las formas actuales de consumo.