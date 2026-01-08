Purga laboral sacude al PJE: despiden a 54

El nuevo Poder Judicial del Estado inició el año una purga de trabajadores de áreas con labores complementarias, algunos de ellos ya con antigüedad y basificación de más de un lustro.

Trabajadores afectados temen que en su lugar vayan a contratar a otros, recomendados de los magistrados nuevos. Se trata de la primera vez que hay despidos de trabajadores en activo, luego de que los principales problemas laborales del Poder Judicial se habían concentrado en los jubilados.

Hasta ahora, se habla de un aproximado de 60 trabajadores señalados, de los cuales, ayer por la mañana eran 54 los trabajadores despedidos

Este mièrcoles, los responsables del área de recursos humanos del PJE notificaron los despidos y las autoridades administrativas les dieron de baja sus reconocimientos faciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los trabajadores despedidos representaban funciones de mozos y escribientes, y lo mismo desempeñaban funciones en el sistema tradicional penal que en los juzgados de oralidad, además de las salas y juzgados de diferentes materias.

El órgano administrativo pidió a los secretarios de acuerdos, notificar a las personas señaladas para despido que debían presentarse este miércoles por la mañana, y se encontraron con la sorpresa de que ya no funcionaba el sistema de reconocimiento facial para ellos.

Otros se enteraron hasta ayer, cuando trataban de ingresar a la Ciudad Judicial y se les notificó hasta entonces porque no se les pudo localizar previamente por la vía telefónica.

Los 60 trabajadores despedidos se ubican entre locales y foráneos, personas de contrato de los cuales, el que menos, tenía antigüedad 2 años y medio.