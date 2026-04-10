PVEM incumple pago millonario de su sede en SLP

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí dejó pendiente el pago de 5.4 millones de pesos por la compra de su sede, pese a que el contrato establecía que la deuda debía quedar liquidada desde abril de 2024. La omisión fue detectada por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la revisión de los informes anuales 2024, por lo que el adeudo seguirá bajo vigilancia de la autoridad electoral durante el ejercicio 2025.

La deuda corresponde a una operación firmada en diciembre de 2022 con la empresa Promotora de Bienes Raíces M G S.A. de C.V., por un monto total de 18 millones 373 mil 705.15 pesos, cifra que incluía IVA y la parte proporcional de construcciones. El acuerdo contemplaba 17 pagos mensuales de un millón 80 mil 806.19 pesos, pero al cierre de la revisión el partido aún no había cubierto 5 millones 404 mil 30.86 pesos, incumpliendo el plazo que él mismo pactó.

La autoridad electoral identificó que la cuenta arrancó con un saldo de 6 millones 484 mil 837.05 pesos y solo registró un movimiento por un millón 80 mil 806.19 pesos, insuficiente para saldar la operación. Ante ello, el INE determinó mantener el seguimiento sobre los pagos pendientes en la próxima revisión anual, al considerar que la compra del inmueble realizada en 2022 no ha sido totalmente cubierta.

En la misma fiscalización, el partido también enfrentó una segunda irregularidad por un millón 590 mil 15.36 pesos relacionada con registros de mobiliario y equipo, luego de que se detectaran pólizas de adquisiciones de activo fijo sin contratos de compra ni de prestación de servicios debidamente firmados, además de inconsistencias en el inventario reportado al cierre de 2024.

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A diferencia del adeudo por el inmueble, este segundo señalamiento sí fue solventado por el PVEM tras integrar al Sistema Integral de Fiscalización el contrato de prestación de servicios con Innovación Soluciones CEHAD S.A. de C.V., por lo que el INE dio por atendido ese punto. El pendiente millonario por la compra del edificio ubicado en la calle Jesús Goytortúa 340, frente a Plaza Tangamanga, seguirá abierto mientras el partido no cubra el adeudo que debió liquidar hace casi un año.